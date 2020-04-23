Водитель сбил на трассе женщину и трёх детей

В Ленинградской области автомобиль сбил на трассе женщину и трёх детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Также телеканал опубликовал видео с места происшествия от очевидцев.
По данным ТАСС, группу пешеходов сбил автомобиль ВАЗ. ДТП случилось вечером в четверг, 23 апреля, на 35-м километре автодороги Санкт-Петербург — Свердлово — Всеволожск.
В ДТП пострадали женщина, 1986 года рождения, двое мальчиков, 2017 и 2012 годов рождения, и девочка, 2013 года рождения. Все они с места происшествия доставлены в больницу Всеволжска.
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