Водитель покончил с собой, чтобы не проходить алкотест

На западе Москвы произошел инцидент с участием 39-летнего автомобилиста, вызвавший полнейшее недоумение у его родных и следователей СК. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел ночью 6 сентября, когда мужчину остановили инспекторы ГИБДД на западе Москвы и предложили пройти освидетельствование. Полицейским показалось, что мужчина ведет себя неадекватно и нервничает.

Водителю предложили переставить каршеринговый автомобиль несколько метров и пройти тест на опьянение. Спустя несколько минут его нашли на сиденье мертвым. По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

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В машине запрещенных веществ не нашли. Основная версия — у мужчины произошел нервный срыв.