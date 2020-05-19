Водитель открыл стрельбу на КПП под Тулой

Водитель, открывший стрельбу на контрольном посту, расположенном на трассе М-2, задержан в Тульской области. Мужчина стал стрелять после конфликта с другим автомобилистом.
Как пишет ТСН24, агрессивный автолюбитель захотел объехать затор перед КПП по обочине. Однако задумку осуществить не получилось: возмущенный наглым решением шофер большегруза перегородил дорогу лихачу.
После этого разгорелся конфликт, во время которого 57-летний житель Тульской области достал светошумовой пистолет и стал стрелять. Никто травм не получил. Во время задержания буйного автолюбителя в салоне его машины обнаружили нож, пневматический и аэрозольный пистолеты.
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