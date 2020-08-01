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Новости мираПроисшествия

Водитель и полицейский подрались из-за машины в Казани

Иван Федоров

В Казани владелец машины устроил разборку с сотрудником ГИБДД. Инцидент случился на улице Вишневского.

Конфликт начался после того, как эвакуатор забрал припаркованную на тротуаре машину. В момент, когда водитель грузовика стал трогаться и уезжать, пришёл владелец внедорожника. Он преградил путь эвакуатору.

В этот момент к мужчине приблизился сотрудник ДПС, однако упёртый водитель уступать не желал. Началась словесная перепалка и драка, сообщает Вечерняя Казань.

В итоге эвакуатор покинул место инцидента задним ходом и увёз внедорожник нарушителя. Какими санкциями для мужчины обернулась разборка с полицейским — неизвестно.

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