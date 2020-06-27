Водитель грузовика переехал рабочего в Новом Уренгое

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27 июня в Новом Уренгое водитель КамАЗа переехал человека. С тяжелыми травмами в больницу доставлен рабочий одного из объектов.

Момент ЧП был заснят на видео. При просмотре можно заметит, что шофер грузовика выезжал с места проведения дорожных работ. Выполнив несколько маневров, КамАЗ оказался на дороге, вот только во время выезда на проезжую часть многотонная машина проехалась по рабочему, который был на пути техники.

Как сообщают Вести, потерпевший находится в тяжелом состоянии. Он выжил и срочно доставлен в медучреждение.