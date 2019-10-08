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Водитель без прав погиб в ДТП под Костромой

Смертельная авария случилась 8 октября неподалеку от Костромы. Сообщается, что ДТП случилось из-за неудачного обгона.

Очевидцы происшествия отмечают, что водитель автомашины Chevrolet стал обгонять другое авто в месте действия знака «Обгон запрещен». Завершить задуманное не вышло. Иномарка сперва выехала на встречку, а затем оказалась в кювете, заехав туда на полной скорости. В момент ДТП в салоне машины были двое – супруги из населенного пункта Шолохово. В результате съезда в кювет 38-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте ЧП. Его жена была доставлена в медучреждение с травмами.

По данным сотрудников полиции, разбившийся автомобилист прав на управление транспортным средством не имел. Согласно одной из версий, в момент ДТП мужчина ремнем безопасности пристегнут не был. Это сыграло большую роль в его гибели. Проверка по факту ДТП продолжается, сообщает ГТРК Кострома.

Фото: ГТРК Кострома

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