Водитель автобуса подрался с пассажирами из-за грязи и мусора в салоне

Никита Брыкин
Новости мира

Аналитики подсчитали, как можно сэкономить при самоизоляции из-за COVID-19

Люди, которые решили самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета из-за сокращения расходов на досуг и транспорт. Об...
Узнать больше
Новости мира

С переходом на удаленку число утечек вырастет вдвое

В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок, и прогнозируется двукратный рост утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне эпидемии коронавируса.
Узнать больше
Новости мира

Следующая неделя объявлена в России нерабочей

Неделя с 30 марта по 5 апреля в России станет нерабочей из-за коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Зарплаты будут...
Узнать больше
Новости мира

Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в рационе в периоды эпидемий

Диетолог Лидия Ионова рассказала, какие продукты должны быть в рационе во время эпидемий. Перечисленная еда поможет противостоять вирусным заболеваниям.
Узнать больше
Новости мира

Последние минуты жизни водителя засняли на камеру в Геленджике

Один из жителей Геленджика заснял на видео странные маневры водителя Toyota Camry. Ролик оказался в распоряжении издания «Регион Онлайн».
Узнать больше
-

Телеканалу РЕН ТВ стало известно об инциденте, который произошел вечером 24 марта в Чебоксарах.

По предварительной информации, в салон автобуса вошли двое нетрезвых мужчин, которые стали вести себя развязно. Один из них допил бутылку пива и выбросил ее на пол. Водитель попросил его подобрать за собой мусор, однако получил отказ.

По словам очевидцев, на одной из остановок автолюбитель вышел в салон и ударил пассажира. После драки он вернулся на водительское место и продолжил движение. Информация проверяется.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские врачи совершенствуют навыки работы с ИВЛ при вирусных пневмониях

Новости медицины
На тренинге в учебной операционной РязГМУ ВЕТЛАБ анестезиологи, пульмонологи и реаниматологи больниц Рязани отработали навыки помощи при сложных случаях вирусных пневмоний. Об этом на...
Узнать больше

В Рязанской области на мероприятия по профилактике коронавируса дополнительно выделят 200 миллионов рублей

Новости Рязани
25 марта на заседании Рязанской областной Думы депутаты поддержали увеличение на 200 миллионов рублей расходов на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Вопрос обсуждался в...
Узнать больше

Информация о ситуации с коронавирусом в районах Рязанской области

Новости Рязани
В оперативные штабы муниципальных образований поступили сообщения о более 6 тыс. граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из-за...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Не дайте мошенникам шанса обмануть Вас»

Новости Рязани
Участились случаи покушения злоумышленников на совершение мошенничества с помощью телефонной (мобильной) связи, поэтому УМВД России по Рязанской области напоминает простые правила, как...
Узнать больше

Следующая неделя объявлена в России нерабочей

Новости мира
Неделя с 30 марта по 5 апреля в России станет нерабочей из-за коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Зарплаты будут...
Узнать больше

Свежие данные о распространении коронавируса в Рязани

Новости Рязани
На данный момент известно о 930 жителях Рязани и области, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские врачи совершенствуют навыки работы с ИВЛ при вирусных пневмониях

Сожитель матери до смерти избил годовалого ребенка

Убившего трех женщин 15 лет назад мужчину задержали в Москве