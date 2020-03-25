Водитель автобуса подрался с пассажирами из-за грязи и мусора в салоне

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Телеканалу РЕН ТВ стало известно об инциденте, который произошел вечером 24 марта в Чебоксарах.

По предварительной информации, в салон автобуса вошли двое нетрезвых мужчин, которые стали вести себя развязно. Один из них допил бутылку пива и выбросил ее на пол. Водитель попросил его подобрать за собой мусор, однако получил отказ.

По словам очевидцев, на одной из остановок автолюбитель вышел в салон и ударил пассажира. После драки он вернулся на водительское место и продолжил движение. Информация проверяется.