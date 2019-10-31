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Во Владивостоке решили объявить войну неадекватному водителю

Жители Владивостока решили объединиться в борьбе с нерадивыми перевозчиками и водителями автобусов. Об этом пишет РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на группу dpskontrol125rus в Инстаграме.

Сообщается, что инцидент произошел накануне в автобусе, следующем по маршруту №30. Водитель кричал и оскорблял пассажира. Женщина спросила про безналичный расчёт. Мужчина довел ее до слез. Авторы поста пообещали платить только по безналу.

Между тем, напомнили в мэрии, любой житель краевого центра может пожаловаться на водителей автобусов или отсутствие возможности оплатить поездку с помощью терминала.

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