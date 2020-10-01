Во Владимирской области мать будут судить за смерть малолетней дочери

Судогодская прокуратура обвиняет местную жительницу в причинении смерти малолетнему по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

— Следователи выяснили, что с 25 по 31 января годовалая девочка находилась вместе с матерью в ЦРБ на лечении. У ребенка была острая кишечная инфекция. К тому же, протекало заболевание в тяжелой форме, — говорится в сообщении.

Однако 30 января матери надоело лежать в больнице, и, забрав дочь с собой, она самовольно покинула учреждение. При этом медицинский персонал уверял женщину, что ребенку необходимо продлить курс лечения.

Местная жительница не послушала врачей, а спустя два дня девочке стало плохо и ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она и скончалась.

Женщина полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.