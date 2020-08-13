Во Владимире поджигатель уничтожил целый автопарк мусоровозов

Во Владимире поджигатель мусоровозов уничтожил почти весь автопарк. Поджог машин был заснят на видео и выложен в Сеть.

При просмотре можно заметить, как в кабинах грузовых автомобилей по очереди вспыхивает пламя. Передвигаясь между большегрузами, неизвестный облил бензином почти все авто.

Сгорели почти все машины. Поджигателя сейчас разыскивают полицейские.

Реклама ‡агрузка...

Владелец автопарка сообщил, что на график вывоза отходов происшествие якобы не повлияет. Мусоровозы были застрахованы. Правоохранители установят причину поджога одна из версий – действия конкурентов, сообщает РЕН ТВ.