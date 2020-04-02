Внучка забила насмерть своего деда-ветерана ВОВ камнем

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В суд в Мурманской области передано уголовное дело в отношении 18-летней девушки, которая обвиняется в убийстве своего деда – ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СК России.

Инцидент произошел 10 июля 2019 года в городе Ковдор. По версии следствия, внучка напала на пенсионера в квартире и нанесла ему удар камнем по голове. После того, как он упал, злоумышленника нанесла жертве 6 ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался.

Выяснилось, что мотивом преступления была кража денег ветерана. Убийца скрылась с места происшествия, не найдя средств. Обвиняемая заключена под стражу.