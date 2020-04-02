Внучка забила насмерть своего деда-ветерана ВОВ камнем

Никита Брыкин
Новости мира

Бездомные собаки едва не загрызли ребенка в Хакасии

Возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на 11-летнего мальчика в Саяногорске. Об этом пишут «Известия». Инцидент произошел...
Узнать больше
Новости мира

Туристы из Таиланда отказались от самоизоляции и сбежали в Приморье

Полиция ищут сбежавших пассажиров рейса из Таиланда, прибывших ночью четверга во Владивосток. Об этом пишет РИА Новости. Сообщается, что...
Узнать больше
Новости мира

Минюст предложил временно запретить регистрацию браков и разводов

Минюст РФ предложил временно запретить регистрацию разводов и браков. Причина - неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. Раннее назначенные...
Узнать больше
Новости мира

Во время весеннего призыва в армию введут дополнительные меры безопасности

Министерство обороны России введет дополнительные меры во время весеннего призыва в армию, который начнется в апреле. Об этом в ведомстве рассказали «Известиям».
Узнать больше
Новости мира

Ученые назвали нестандартный симптом COVID-19

Сотрудники Гарвардского университета назвали новый нестандартный симптом COVID-19. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Biorxiv.org. Ученые...
Узнать больше
-

В суд в Мурманской области передано уголовное дело в отношении 18-летней девушки, которая обвиняется в убийстве своего деда – ветерана Великой Отечественной войны. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СК России.

Инцидент произошел 10 июля 2019 года в городе Ковдор. По версии следствия, внучка напала на пенсионера в квартире и нанесла ему удар камнем по голове. После того, как он упал, злоумышленника нанесла жертве 6 ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался.

Выяснилось, что мотивом преступления была кража денег ветерана. Убийца скрылась с места происшествия, не найдя средств. Обвиняемая заключена под стражу.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В правительстве Рязанской области обсудили ситуацию в АПК региона

Новости Рязани
2 апреля Губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства региона Дмитрием Филипповым. Обсуждалось текущее положение в агропромышленном комплексе, условия...
Узнать больше

В Рязани потеплеет до +13

Новости Рязани
В Рязанской области ожидается резкое потепление. Прогноз синоптиков размещён на официальном сайте регионального управления МЧС России.  Днём в пятницу,...
Узнать больше

В Рязани определена платформа для дистанционного обучения

Новости Рязани
В период режима повышенной готовности рязанские школьники переходят на дистанционное обучение. Модель реализации образовательных программ выбрана в каждом конкретном учреждении. Проанализированы возможности...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани запускают первый антивирусный онлайн-проект #унасвседома

Новости Рязани
Paprico.ru официально заявляет: #унасвседома, но это не повод не шевелиться! 5 апреля 2020 года в 19:00 компания, придерживаясь режима самоизоляции, выйдет в...
Узнать больше

Путин продлил режим самоизоляции до 30 апреля

Новости мира
В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлён до 30 апреля. 
Узнать больше

Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

Новости Рязани
В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как организовать обучение детей дома

Акценты
Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Военный «КамАЗ» снес витрину супермаркета в Подмосковье

В Тюменской области известны причины, по которым можно покидать квартиру

Убитого младенца нашли среди гор мусора под Костромой