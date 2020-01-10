Внедорожник сбил троих детей на тротуаре в Пензе

В Пензе машина сбила троих детей на тротуаре. Это случилось после столкновения с другим транспортным средством.

Согласно предварительной информации, ЧП случилось 10 января, на улице Коннозаводской. Сперва столкнулись внедорожник Chevrolet Niva с 58-летним мужчиной за рулем и вседорожник УАЗ, за рулем которого был 68-летний мужчина. Затем «Нива» вылетела на тротуар и сбила троих детей 2006 года рождения.

С различными травмами трое мальчиков были госпитализированы. Ведется расследование по факту ДТП, сообщает РЕН ТВ.