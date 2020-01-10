На главную Новости мира

Внедорожник сбил троих детей на тротуаре в Пензе

В Пензе машина сбила троих детей на тротуаре. Это случилось после столкновения с другим транспортным средством.

Согласно предварительной информации, ЧП случилось 10 января, на улице Коннозаводской. Сперва столкнулись внедорожник Chevrolet Niva с 58-летним мужчиной за рулем и вседорожник УАЗ, за рулем которого был 68-летний мужчина. Затем «Нива» вылетела на тротуар и сбила троих детей 2006 года рождения.

С различными травмами трое мальчиков были госпитализированы. Ведется расследование по факту ДТП, сообщает РЕН ТВ.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Маршрутка и фура столкнулись под Москвой: есть пострадавшие

В Бурятии мужчина прокатился на лыжах за автомобилем

Компания Renault выпустит новую генерацию Sandero