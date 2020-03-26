Власти Москвы призвали BlaBlaCar приостановить работу

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Московские власти призвал сервис по поиску поездок и попутчиков BlaBlaCar временно приостановить работу. Такая рекомендация связана с опасной ситуацией распространения коронавируса, сообщает Москва24.

В Твиттере «Московский транспорт» отмечается, что COVID-19 может продолжить распространение через БлаБлаКар, потому что нет системы контроля здоровья водителей.

Ранее в Кремле разъяснили указ Владимир Путина о нерабочей неделе в России.

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