Власти Москвы призвали BlaBlaCar приостановить работу

Алексей Агеев
Новости мира

Здание обрушилось в Сердобске: погиб человек

Рабочий погиб после обрушения здания в Сердобске (Пензенская область). В распоряжении телеканала РЕН ТВ попало видео с места событий. На кадрах можно...
Узнать больше
Новости мира

Хоккейный тренер находится в коме после избиения в Видном

Тренер и игрок любительской хоккейной команды Евгений Ермишин находится в коме после того, как его избили в Видном (Московская область). Информация об...
Узнать больше
Новости мира

Люди погибли при сходе лавины на Камчатке

На 111-м км трассы «Камчатский – Усть-Большерецк» в Камчатском крае произошла трагедия. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

«Насилуют!»: таксист заснял на видео пассажирку-скандалистку

Водитель такси заснял на видео устроенный в его автомобиле дебош. Скандалить принялась девушка-пассажирка. Инцидент случился в Тюмени 22 марта. В распоряжении РЕН...
Узнать больше
Новости мира

Врач предупредила об опасности «стратегического запаса» круп на дому

Чем могут быть опасны такие закупки, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.
Узнать больше
-

Московские власти призвал сервис по поиску поездок и попутчиков BlaBlaCar временно приостановить работу. Такая рекомендация связана с опасной ситуацией распространения коронавируса, сообщает Москва24.

В Твиттере «Московский транспорт» отмечается, что COVID-19 может продолжить распространение через БлаБлаКар, потому что нет системы контроля здоровья водителей.

Ранее в Кремле разъяснили указ Владимир Путина о нерабочей неделе в России.

Читайте также: Эксперт рассказал, как заниматься сексом во время COVID-19

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Поле горящей травы в Рязани сняли на видео

Видео
Появилось видео с горящей в Рязани травой. Запись размещена в инстаграме. Пользователи соцсети назвали происходящее «жестью». Сообщается, что видео...
Узнать больше

Ночью в Рязани перевернулся автомобиль

Новости Рязани
Авария случилась на улице Новой. Автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.
Узнать больше

Рязанские врачи совершенствуют навыки работы с ИВЛ при вирусных пневмониях

Новости медицины
На тренинге в учебной операционной РязГМУ ВЕТЛАБ анестезиологи, пульмонологи и реаниматологи больниц Рязани отработали навыки помощи при сложных случаях вирусных пневмоний. Об этом на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Не дайте мошенникам шанса обмануть Вас»

Новости Рязани
Участились случаи покушения злоумышленников на совершение мошенничества с помощью телефонной (мобильной) связи, поэтому УМВД России по Рязанской области напоминает простые правила, как...
Узнать больше

Следующая неделя объявлена в России нерабочей

Новости мира
Неделя с 30 марта по 5 апреля в России станет нерабочей из-за коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Зарплаты будут...
Узнать больше

Свежие данные о распространении коронавируса в Рязани

Новости Рязани
На данный момент известно о 930 жителях Рязани и области, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мужчина умер в шаурмичной в Москве

Кабмин призвал регионы приостановить работу ТЦ и кинотеатров

Рэпер Джиган еще раз нарушил карантин после приезда из США