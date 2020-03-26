В Кремле разъяснили указ Владимира Путина по COVID-19

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В Кремле разъяснили указ Президента Владимира Путина об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Информацию разместили на официальном сайте главы РФ.

В документе написано, что неделя выходных вводится, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие. Зарплата в это время будет сохранена. Данное мероприятие не касается «непрерывно действующих» организаций, медучреждений, аптек, продуктовых и хозмагазинов.

Работать будут те фирмы и организации, которые занимаются срочными ремонтами и погрузочно-разгрузочными работами. Об этом сообщает Пятый канал.

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