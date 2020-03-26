Эксперт рассказал, как заниматься сексом во время COVID-19

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Ученый из канадского Университета Конкордия объяснил, как нужно заниматься сексом в условиях нашествия коронавируса. Информация была размещена изданием The Conversation.

По словам ученого, точной информации о передаче COVID-19 половым путем не существует. Но уже доказано, что коронавирус может передаваться фекально-оральным способом. Соответственно, специалист сделал вывод: почти любой сексуальный досуг может привести к заражению.

По мнению профессионала, в данное время лучше отказаться от сексуальных утех. Но если терпеть нет сил, то сексом нужно заниматься с использованием презервативов и перчаток из латекса. Кроме того, надо забыть про поцелуи и половую близость. Все это эксперт предлагает заменить на «простые и небольшие эксперименты» в виде эротического массажа и других менее контактных методов получения удовольствия. Если симптомов заболевания нет, и оба партнера находятся длительное время в домашних условиях, секс опасности не несет, считает ученый. Однако обязательно нужно мыть руки, сообщает Пятый канал.