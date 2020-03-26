Микробиологи рассказали, когда носители COVID-19 наиболее опасны

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Микробиологи из Гонконга сообщили, что носители COVID-19 наиболее опасны для находящихся рядом людей в первую неделю после заражения. Данный факт является прекрасным объяснением для быстрого распространения вируса.

Вывод о периоде наибольшей опасности эксперты сделали, просмотрев образцы слюны 23 больных с COVID-19. Установлено, что уровень вирусной нагрузки в слюне был самым высоким на первой неделе после обнаружения симптомов, сообщает РЕН ТВ.

По словам ученых, такое исследование помогло сделать вывод о том, что коронавирус «может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован».

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