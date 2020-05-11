Владимир Путин проведёт совещание о продлении нерабочих дней

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В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание по ситуации, связанной с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС, президент может заявить о продлении нерабочих дней.

Напомним, изначально нерабочие дни с сохранением зарплат работников в России были введены указом Путина на неделю с 30 марта по 5 апреля. Затем их продлили до 30 апреля, а потом – до 11 мая включительно.

В настоящее время в Москве и во многих других регионах режим самоизоляции уже продлен до 31 мая. Для горожан также действует перчаточно-масочный режим.

На совещании у президента 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о подготовленных ведомством рекомендациях в этой сфере. На первом этапе предлагается разрешить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции, на втором — открыть объекты сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а на третьем предлагается разрешить работать всем предприятиям.

На совещании 6 мая Владимир Путин отметил, что, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах, «где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение», но делать это надо «только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков».