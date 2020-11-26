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Владимир Бондарев предложил запретить проведение новогодних утренников в липецких школах и детсадах

Елена Лобанова

В Липецке предложили запретить проведение новогодних праздников в школах и детсадах. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

С таким предложением выступил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев. Он также предложил отказаться от проведения предновогодних ярмарок на территории всего региона. 

За последние сутки в Липецкой области от коронавируса скончались еще два человека, а заболели 120. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировали 10 736 случаев заражения COVID-19, из них 8 537 пациентов уже вылечились.

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