Владелец Zollo с женой разбились насмерть на снегоходе

В Кировской области погибли хозяин ювелирных салонов Zollo и его супруга. Их жизни унесло ДТП, случившееся на территории Юрьянского района Кировской области.

Трагическйи инцидент случился 1 февраля 2020 года. В лесу, в пяти километрах от трассы Юрья-Великорецкое, снегоход, на котором ехали Артем Бледных, его жена и 8-летний сын, перевернулся.

В итоге чета получила смертельные травмы и умерла. Ребенок погибших с травмами доставлен в реанимационное отделение больницы. О ЧП рассказал в соцсети бизнесмен Багир Шарифов, сообщает В городе Кирове.