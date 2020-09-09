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Новости мираСпорт

Владелец «Спартака» прокомментировал слухи о переходе Кокорина в «Рому»

7info
Александр Кокорин, фото с сайта ФК «Спартак»

Миллиардер Леонид Федун, владеющий московским «Спартаком», прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Рому». 

– Нет никаких (шансов). Это пока все бла-бла-бла, – приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, Александр Кокорин перешёл в московский «Спартак» этим летом. За новую команду нападающий из-за травмы пока не сыграл ни одного матча. Сам он говорит, что хотел бы дебютировать в дерби с ЦСКА в это воскресенье. 

Об интересе римского клуба к Кокорину написал итальянский инсайдер Николо Скира. По данным СМИ, у «Спартака» есть договорённость с футболистом, что его могут отпустить за границу, если поступит хорошее предложение. При этом сумма трансфера будет не самая высокая.

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Напомним также, что Кокорин перешёл в московский клуб на правах свободного агента. 

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