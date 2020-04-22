Владелец отеля прострелил глаз подчиненной в Петербурге

Полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы, произошедшей во вторник вечером в одном из отелей в Петербурге. Об этом пишет портал «78.ru».
Пострадавшей стала 18-летняя администратор «Отеля 55» на Садовой улице. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний владелец отеля.
Сообщается, что девушке прострелили глаз. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, разрушение левого глаза, инородное тело в глазнице. Проводится проверка.
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