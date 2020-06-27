Вирусолог рассказал, когда в Россию придет новая вспышка COVID-19

Вирусолог Михаил Щелканов заявил, что вскоре Российскую Федерацию накроет новая вспышка COVID-19. Это, по словам специалиста, начнется после пришествия второй волны заболеваемости в Европу.
«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», – заявил эксперт.
По словам Щелканова, наиболее проблемными станут крупнейшие транспортные узлы, такие, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Об этом пишет Вечерняя Казань.
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