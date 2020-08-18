Виктория Боня ужаснулась минимальной зарплатой россиян

40-летняя Виктория Боня ужаснулась минимальным доходам россиян. Она отметила, что ей нужно достаточно много денег, ввиду разнообразных трат.

Виктория засомневалась в том, что ей хватило бы минимальной российской зарплаты в Монако. Напомним, что с начала этого года МРОТ составляет 12 130 рублей.

«Как можно жить на такие деньги? Я трачу средства на еду, нянечку, образование ребенка. Обеспечиваю себя, покупаю, что мне нужно. Это, конечно, большие суммы», – возмутилась Боня.

По ее словам, отлично, что она может «позволить себе зарабатывать деньги». Виктория считает, что ей в какой-то момент жизни повезло.

«Я выбрала свой путь, который позволил мне стать самостоятельным человеком», – отметила Боня.

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Кроме того, Виктория сообщила об амбициозной задумке. Она желает «заработать миллиард евро», сообщает Космополитан.