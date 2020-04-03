Видеорегистратор заснял момент обрушения моста в Приморье

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Toyota улетела вниз после обрушения моста. Водитель не сумел предотвратить ДТП

Мост обрушился вместе с машиной в Приморском крае. В Сети появилось видео с моментом ЧП.

Оно оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре видно, как установленный в автомобиле Toyota Prius регистратор снимает момент обрушения моста, а также падение японской иномарки. ЧП случилось после того, как по признанному аварийным мосту проехал грузовой автомобиль. Именно после этого конструкция разрушилась, а следовавшая за грузовиком легковушка упала.

Хозяин машины серьезных травм не получил. А другие автомобилисты продолжили движение по той полосе моста, которая не обрушилась. Теперь движение через данный путепровод перекрыто.