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Видео: Конор Макгрегор ударил мужчину за отказ выпить виски

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор набросился на гостя одного из баров за то, что мужчина отказался пробовать виски, который он производит. Потасовка случилась еще 6 апреля, но видеоролик с места конфликта был опубликован лишь недавно.

Известный боец в апреле пришел в один из баров на территории Ирландии и стал предлагать посетителям заведения попробовать его виски. Один мужчина решительно отказал именитому ирландцу в дегустации. Тогда Конор стал настаивать на своем предложении. Началась перепалка, которая завершилась тем, что Макгрегор ударил по лицу своего оппонента. Отметим, что потерпевший в это время сидел за барной стойкой и отвечать бойцу не собирался.

После того, как Конор позволил себе резкую выходку, знакомые вывели его из бара, чтобы не провоцировать продолжение разборки. Получивший по лицу ирландец написал заявление в полицию. Однако пока что неизвестно, был ли наказан Конор Макгрегор, сообщает РГ.

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