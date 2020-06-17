Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после видео про ВДВ

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Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев пригрозил певцу Филиппу Киркорову после того, как тот принял участие в ролике, в котором предстал в образе десантника. Об этом пишет телеканал «360».

Кошелев назвал ролик святотатством и сказал, что не потерпит издевательства над военной формой и символами.

«Это уже не первая выходка. Это терпеть больше нельзя. Хватить с ним сюсюкаться. Пусть боится», — заявил он.

Ранее бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов призвал артиста удалить видео «для своего же блага».