Велосипедист проучил водителей за объезд пробки в Казани

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В Казани местный велосипедист ловко проучил водителей. Объезжавших дорожный затор по тротуару и велосипедной дорожке. Хаос творился рядом с Лебяжьим озером.

Житель Кзаани ехал на велосипеде вместе со своим сыном. Затем он увидел водителей, которые решили сберечь время и нарушить правила дорожного движения, объезжая пробку по тротуару и велодорожке.

Заметив вопиющее нарушение, велосипедист быстро придумал, как решит возникшую проблему. Он заявил «шумахерам», что перед пробкой дежурят сотрудники ГИБДД.

После этого нарушавшие ПДД водители повернули свои машины в обратную сторону и поехали восвояси, пишет Вечерняя Казань.