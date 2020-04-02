Валерия рассказала какую маску для лица делает в домашних условиях

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Один продукт может сделать своё дело. Обладательница красивого голоса певица Валерия в свой 51 год знает, как быть во всей красе. Она следит за своим телом и лицом.

Во время эпидемии коронавируса ей пришлось отказаться от посещения салонных процедур и косметолога. Но Валерия не расстроилась и сделала маску для лица в домашних условиях, своё фото она разместила в инстаграм.

Как рассказала Валерия, находясь дома, она вспомнила о том, что давно не ухаживала за лицом и решила сделать маску.

Её подписчики сразу же активизировались, чтобы узнать рецепт этой маски, который певица использует для улучшения цвета лица и состояния кожи, и написали ей комментарии. Им интересно было узнать из чего она делает маски, натуральные ли там продукты и какую порекомендует знаменитость.

Валерия ответила своим подписчикам, что чаще всего использует готовые маски, которые есть в большом количестве на рынке индустрии красоты. И неоднократно она наносила на лицо обычный творожок в качестве бьюти-средства. Эффективный продукт для того, чтобы ваша кожа была красивой.

И, глядя на певицу, согласитесь, что данную маску можно попробовать — пишет wday.ru