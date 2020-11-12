В Златоусте тиран убил мать троих детей

Возбуждено уголовное дело в отношении мужа 26-летней матери троих детей Светланы Сергеевой, которая, по первоначальной версии, якобы скончалась от инфаркта, пишет «КП».

Инцидент произошел 29 сентября в квартире одного из домов в Златоусте. По версии следствия, в ходе бытового конфликта злоумышленник нанес несколько ударов своей жене. В результате она скончалась.

Сейчас мужчина задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователям он заявил, что в ночь расправы был пьян и пытался разбудить возлюбленную, чтобы поговорить.

Мужчина признался, что со злости мог нанести несколько ударов. Через три недели будет готово экспертное заключение о причинах смерти, которое сможет более подробно прояснить детали трагедии.