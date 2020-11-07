В Задонском районе Липецкой области обнаружили труп 44-летней пропавшей женщины

5 ноября 2020 года в селе Камышевка Задонского района обнаружили труп женщины. Это была пропавшая в конце октября жительница Липецкого района. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Труп обнаружили в заброшенном доме. А позже следователи нашли на теле женщины признаки насильственной смерти. Правоохранительным органам удалось выяснить, что это пропавшая в конце октября 44-летняя жительница села Боринское.

Под подозрение об убийстве попал 24-летний парень. Следователи предъявили ему неопровержимые доказательства, после чего тот признал свою вину.

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Оказалось, что 23 октября подозреваемый вместе со своим другом и его 44-летней спутницей приехали из Липецкого района для застолья. Заброшенный дом выбрали не случайно, ведь именно там временно проживал обвиняемый. Затем между молодым парнем и женщиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый решил применить силу. Он взял в руку камень и несколько раз ударил пострадавшую по голове. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

— Обнаружив мертвое тело, он разбудил своего товарища, сообщил о трупе и попросил спрятать его. Знакомый отказался это делать, а фигурант решил взять дело в свои руки. Он перетащил тело женщины в надворную постройку и завалил строительным мусором. А капли крови засыпал листьями, — рассказали в пресс-службе СК.

В настоящее время подозреваемый задержан, а следователь решает вопрос о его аресте. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ее санкция предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.