В Якутии женщина пробежала полумарафон, не покидая дом

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Проживающая в городе Алдан женщина пробежала полумарафон – 21,1 километра – по однокомнатной квартире. Об этом пишет Пятый канал.

По ее словам, «первые» 5 километров с ней пытался бежать кот. Затем, на 9-м километре, она стала чувствовать тошноту, началось головокружение, она хотела «рвануть на улицу и увидеть линию горизонта».

– До 15-го километра бежала через боль – колени сходили с ума от частых поворотов. На 16-м я рыдала. Потом боль немного отпустила, я начала петь и разговаривать с собой. Хотелось нырнуть в сугроб с головой, – смеясь, заявила жительница Якутии.

Уточняется, что свободной площади в жилище Светланы 8,5 метра. Женщина отметила, что не планирует больше повторять полумарафон дома, «если только марафон».

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