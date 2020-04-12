В Якутии женщина не впустила к матери врачей из-за коронафобии

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Женщина, живущая в Якутии, не впустила домой врачей, которые приехали к ее матери. Медики хотели провести тест на наличие коронавируса у пожилой россиянки.

Видео инцидента было опубликовано в соцсети ВКонтакте и попало в рапоряжение телеканал РЕН ТВ. При просмотре кадров можно заметить, как женщина начала провожать бригаду скорой сразу после того, как они только пришли к ее жилищу. Сперва она потребовала у врачей документы, а затем и вовсе выгнала медработников.

Кроме того, женщина отметила, что медики являются «прямыми носителями» коронавируса. Объяснения докторов о том, что они носят спецкостюмы, на якутянку не пойдествовали, она была непреклонна в своем решении.