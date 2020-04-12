В Якутии женщина не впустила к матери врачей из-за коронафобии

Алексей Агеев

В Рязанской области подготовлен первый пакет мер поддержки бизнеса

Власть
Во вторник, 7 апреля, состоялось очередное заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона....
Узнать больше

Опубликованы фотографии из Заокского и Коростово

Новости Рязани
В социальной сети ВКонтакте появилась группа Коронавирус. Заокское — Коростово.  В ней рассказывается и показывается, как живут сёла Заокское...
Узнать больше

В числе заболевших коронавирусом рязанцев пятеро детей

Новости Рязани
В числе 55 рязанцев, у которых официально подтверждён коронавирус, пятеро детей. Их возраст – 8, 11, 12, 13 и 16 лет. Об...
Узнать больше
-

Женщина, живущая в Якутии, не впустила домой врачей, которые приехали к ее матери. Медики хотели провести тест на наличие коронавируса у пожилой россиянки.

Видео инцидента было опубликовано в соцсети ВКонтакте и попало в рапоряжение телеканал РЕН ТВ. При просмотре кадров можно заметить, как женщина начала провожать бригаду скорой сразу после того, как они только пришли к ее жилищу. Сперва она потребовала у врачей документы, а затем и вовсе выгнала медработников.

Кроме того, женщина отметила, что медики являются «прямыми носителями» коронавируса. Объяснения докторов о том, что они носят спецкостюмы, на якутянку не пойдествовали, она была непреклонна в своем решении.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Коронавирус в Рязанской области подтверждён у семи детей

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом. Напомним, сегодня появилась информация о том, что COVID-19 подтверждён ещё...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16...
Узнать больше

Как Рязанская область связана с космонавтикой

Новости Рязани
В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлены ещё 16 случаев заражения коронавирусом В воскресенье, 12 апреля, в Рязанской области выявлены ещё 16...
Узнать больше

Как Рязанская область связана с космонавтикой

Новости Рязани
В воскресенье, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К этому событию Рязаньстат опубликовал подборку из 6 фактов космической истории Рязанской области. 
Узнать больше

Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным на 08.30 воскресенья, 12 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 55 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сбежавшие из психбольницы в Иркутске задержаны

Трое травмированы после ДТП со скорой в Саратове

Коронавирус в Рязанской области подтверждён у семи детей