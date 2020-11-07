В выходные дни сотрудники ГИБДД проведут в Смоленской области «Сплошные проверки»

Сотрудники госавтоинспекции объявили два выходных дня в Смоленской области «Сплошными проверками». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Акция направлена на пресечение нарушений ПДД.

— Сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства на определенном участке дороги. Делается это для того, чтобы оценить состояние каждого водителя. Особое внимание будет уделяться состоянию алкогольного опьянения, — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено серьезное наказание. В частности, нарушителя ждет лишение прав на срок от полутора до двух лет. К тому же ему придется заплатить штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

— Во избежание конфликтов и коррупции, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, — говорится в сообщении.