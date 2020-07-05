В Воронеже произошла массовая драка с участием иностранцев

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В воскресенье на улице Шишкова в Воронеже произошла массовая драка с участием темнокожих молодых людей. Об этом пишет портал «МОЕ Online!». Опубликовано видео с места событий.

По предварительным данным, один из темнокожих парней заступился за ребенка, которого обижали. Это вызвало недовольство мужчины, который, судя по всему, был нетрезв. Завязалась драка, которую удалось остановить очевидцам.

Сообщение о массовой драке в полицию не поступало. Однако заявление написал 51-летний мужчина. Он сообщил, что его избил неизвестный.