На главную Новости мира В Воркуте мужчина сделал селфи с трупом приятеля
Новости мираПроисшествия

В Воркуте мужчина сделал селфи с трупом приятеля

Уже судимый ранее житель Воркуты получил еще один срок. Его наказали за убийство двух человек и кражу.

Первое убийство мужчина совершил 6 октября прошлого года. Он употреблял алкоголь с приятелем. Во время застолья мужчины поссорились, уголовник взял нож и нанес им несколько ударов в живот знакомого. Пострадавший умер, а убийца воткнул в шею мертвого человека четыре ножа, сфотографировался на фоне трупа, взял телефон друга и скрылся. После этого преступник поехал в центр Воркуты, где зарезал еще одного человека и взял у него мобильник.

После совершения убийств мужчина поехал в увеселительное заведение и стал хвастаться своими «подвигами» перед другими посетителями ресторана. Затем убийца выпил много спиртного, стал вести себя агрессивно и был арестован. В отделении его телефон попал в руки правоохранителей, и те увидели шокирующие селфи с трупом. Так началось расследование, во время которого вина задержанного была доказана. По окончании расследования происшествия злоумышленника осудили на 20 лет тюрьмы. После освобождения его ждет ограничение свободы на один год, сообщает БНК.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Белгородского таксиста осудят за кражу денег пассажирки

В Астрахани сидящим в СИЗО детям разрешили поздравить мам с 8 марта

В Твери автомобилист отвлекся от дороги и сбил женщину