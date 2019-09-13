В Воркуте мужчина сделал селфи с трупом приятеля

Уже судимый ранее житель Воркуты получил еще один срок. Его наказали за убийство двух человек и кражу.

Первое убийство мужчина совершил 6 октября прошлого года. Он употреблял алкоголь с приятелем. Во время застолья мужчины поссорились, уголовник взял нож и нанес им несколько ударов в живот знакомого. Пострадавший умер, а убийца воткнул в шею мертвого человека четыре ножа, сфотографировался на фоне трупа, взял телефон друга и скрылся. После этого преступник поехал в центр Воркуты, где зарезал еще одного человека и взял у него мобильник.

После совершения убийств мужчина поехал в увеселительное заведение и стал хвастаться своими «подвигами» перед другими посетителями ресторана. Затем убийца выпил много спиртного, стал вести себя агрессивно и был арестован. В отделении его телефон попал в руки правоохранителей, и те увидели шокирующие селфи с трупом. Так началось расследование, во время которого вина задержанного была доказана. По окончании расследования происшествия злоумышленника осудили на 20 лет тюрьмы. После освобождения его ждет ограничение свободы на один год, сообщает БНК.