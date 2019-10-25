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В Вологде маленькая собачка терроризирует целый дом

Жители дома по улице Щетинина в Вологде рассказали портал «Вологда-поиск», что их уже не первый год терроризирует маленькая собачка.

Сообщается, что одна из жительниц завела маленькую собачку. Вероятно, животное не воспитывалось. При выгуле пес кидается на людей, пугает людей и травмирует других животных. При этом хозяйка никак не реагирует на жалобы окружающих.

Люди уже обращались к правоохранителям, однако не получили помощи. Они признаются, что постоянно находятся в стрессовой ситуации, дети бояться гулять на площадке.

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