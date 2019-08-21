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В Волгограде задержан мужчина, который обещал порезать подругу и себя

49-летняя жительница Волгограда едва не стала жертвой своего 36-летнего гражданского супруга. Инцидент случился 20 августа в квартире дома на улице 8-й Воздушной Армии.

По словам потерпевшей, состоящий на учете мужчина стал заявлять, что зарежет женщину и себя. Когда на место ЧП прибыли спецслужбы, дебошир закрылся в жилище и продолжил сыпать угрозы, только теперь они летели еще и в сторону стражей порядка. В ходе переговоров специалисты смогли спасти женщину из плена неадекватного волгоградца.

Однако, когда агрессивный гражданин открыл дверь квартиры, он нанес два удара ножом правоохранителю, надевшему бронежилет. Полицейские были вынуждены применить оружие, чтобы задержать неконтролируемого мужчину. Во время штурма злоумышленник получил ранения и был доставлен в медучреждение. По факту инцидента будут проводиться расследования, сообщает РИА34.

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