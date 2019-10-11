В Волгограде ищут воровок в транспорте

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Волгограда поступили обращения граждан о действии воровок. В первом случае, у 21-летней девушки в салоне маршрутного такси из сумки вытащили кошелёк с документами и значительной суммой денег.

Второе обращение было от пенсионерки, 61-летней волгоградки. На остановке общественного транспорта у женщины из сумки незнакомка вытащила кошелёк с деньгами и банковскими картами. Расположенные неподалеку камеры видеонаблюдения зафиксировали преступниц, сообщает v102.ru

Полиция Волгограда призывает жителей города помочь следствию в розыске подозреваемых в преступлении.