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В Великом Новгороде женщина попалась на уловку мошенников в социальных сетях

Правоохранительные органы разыскивают мошенника, обманувшего женщину в социальных сетях.

35-летняя горожанка познакомилась с молодым человеком в интернете. Он быстро вошёл в доверие и рассказал своей приятельнице о тяжёлом финансовом положении и болезни дочери. Затем стал просить денежной помощи. Женщина не смогла отказать другу и перевела ему 10 тысяч рублей. После получения денег мужчина перестал появляться в сети и выходить на связь с новгородкой. Тогда женщина поняла, что попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сообщает nevnov.ru

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