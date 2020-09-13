В Ульяновске предлагают ввести отцовский капитал

В субботу, 12 сентября, в своем демографическом послании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести отцовский капитал для многодетных пап, сообщает ТАСС.

Отцовский капитал хотят сделать частью нового регионального проекта «Многодетный регион». Сообщается, что при рождении третьего и последующих детей выплаты для пап будут идти в дополнение к материнскому капиталу.

Также губернатор заметил, что в настоящее время все меры поддержки направлены на женщин до 35 лет, но это совершенно неправильно. Сергей Морозов уверен, что сейчас есть тенденции к позднему материнству, поэтому нужно и для них предусмотреть определенные выплаты.

Кроме того, чиновник хочет начать выплачивать определенную сумму женщинам, воспитывающим четвертого и последующего ребенка. Также губернатор предложил на федеральном уровне причислять декретный отпуск к стажу работы.