В Ульяновске пилот погиб при обработке полей

В пятницу, 18 сентября, в Ульяновской области разбился легкомоторный самолет. Пилоту не удалось выжить, сообщает telegram-канал «112».

По предварительной информации приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел вблизи населенного пункта Красное Сюндюково.

— Легкомоторный самолет ЕЭВС Синтал с бортовым номером RA — 0931G совершил жесткую посадку. На место происшествия выехал Ульяновский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа, МЧС, территориальный органы внутренних дел, — говорится в сообщении.

Telegram-канал «112» сообщает, что пилот обрабатывал поля, когда поднялся сильный ветер. Из-за этого мужчина не смог справиться с управлением и полетел вниз.

Однако транспортная прокуратура заверяет, что полет не был согласован с органами ОРВд, а пилот является индивидуальным предпринимателем.