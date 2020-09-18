В Ульяновске пилот погиб при обработке полей

В пятницу, 18 сентября, в Ульяновской области разбился легкомоторный самолет. Пилоту не удалось выжить, сообщает telegram-канал «112».
По предварительной информации приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел вблизи населенного пункта Красное Сюндюково.
Telegram-канал «112» сообщает, что пилот обрабатывал поля, когда поднялся сильный ветер. Из-за этого мужчина не смог справиться с управлением и полетел вниз.
Однако транспортная прокуратура заверяет, что полет не был согласован с органами ОРВд, а пилот является индивидуальным предпринимателем.