В Уфимской больнице пенсионерка лежала на полу несколько часов и просила о помощи

В воскресенье, 27 сентября, в социальных сетях распространилось видео, на котором бабушка лежит на полу и просит о помощи, но ей никто не помогает. Об этом сообщает UFA1.RU.

Все произошло в больнице №18, куда пенсионерку положила с подозрением на Covid-19. Сноха женщины рассказала, что ее родственница находилась в истощенном состоянии, однако к ней никто не подходил на протяжении нескольких часов.

У бабушки была высокая температура — 39,4. Из-за этого она чувствовала себя обессиленной, не могла не только встать с кровати, но и с трудом держала телефон в руках.

— Ей до сих даже тяжело разговаривать, — возмущается сноха пострадавшей.

По официальной информации минздрава, пациентка была госпитализирована 25 сентября. Ее положили в трехместную палату. Из-за поведенческих расстройство пришлось привязать пенсионерку к кровати, однако та пыталась самостоятельно освободиться, в результате чего упала на пол.

Кроме того, как уверяют в региональном минздраве, врачи подошли к женщине через короткое время и положили ее обратно на кровать. В настоящее время с пенсионеркой все в порядке, а ее сноха, по мнению ведомства, не имеет никаких жалоб к персоналу больницы.