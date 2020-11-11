В Уфе осудят мужчину, спасшего детей от педофила

В Уфе начался суд над убийцей педофила, который до смерти забил извращенца, спасая двух школьников от изнасилования. Именно так он объясняет свой поступок, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в начале этого года. Сообщается, что рецидивист, у которого за спиной как минимум два срока за преступления в отношении несовершеннолетних, якобы заманил подростков к себе в квартиру и начал приставать.

Одному из детей удалось вырваться и позвать на помощь. Откликнулся прохожий – автослесарь Владимир Санкин. Он решил проучить педофила. В итоге тот скончался.

Теперь мужчине вменяют убийство и грабеж. Такие показания дали сами жертвы преступника, якобы мужчина обчистил карманы их обидчика.