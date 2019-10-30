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В Уфе автомобилист разбился насмерть об автоцистерну

29 октября на территории города Уфы (Башкортостан) произошло ДТП с летальным исходом. Авария случилась на улице Свободы.

По предварительной информации, участниками жесткого лобового столкновения стали седан ВАЗ-21099 и автоцистерна Volvo. В результате удара смертельные повреждения получил 33-летний житель Уфы, который в момент ДТП находился за рулем «девяносто-девятой».

Житель Башкирии умер на месте ЧП. ПО факту случившегося ведется проверка, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: Блог Динара Гильмутдинова

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