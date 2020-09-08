В Тюмени подросток умер на уроке физкультуры

Во вторник, 8 сентября, школьник из тюменской гимназии №12 умер на уроке физкультуры, сообщает региональный оперштаб.

По словам очевидцев, одиннадцатиклассник во время бега неожиданно присел и упал. Юноше оказывали первую помощь медработник учебного заведения и две бригады “скорой”, однако спасти подростка не удалось.

В городском департаменте образования отметили, что одиннадцатиклассник не имел проблем со здоровьем, занимался спортом и не жаловался на боли перед уроком. Врачи предполагают, что причиной смерти могла послужить сердечно-сосудистая недостаточность.

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Следственный комитет по Тюменской области выясняет все обстоятельства случившегося.