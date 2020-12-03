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В Тюмени департамент здравоохранения отчитался об оказании медпомощи мертвецу

Елена Лобанова

В Тюмени департамент здравоохранения отчитался об оказании медпомощи мертвецу. Об этом пишет РИА «Новости».

27 октября в социальной сети ВКонтакте местная жительница написала, что пожаловалась губернатору и департаменту здравоохранения об оказании помощи ее мужу. Ответ она получила только 1 декабря. В письме значилось, что мужчине оказывается все необходимая медпомощь. Однако, как отметила женщина, ее муж скончался 20 дней назад. 

— На разбор ситуации и подготовку ответа на основании ФЗ-59 требуется время. Департамент здравоохранения запрашивает документы у медицинской организации, проверяет факт выполнения, — ответили на претензии женщины в департаменте.

После получения нужных документов от больницы, в департаменте нужно подготовить ответ. На это тратится много времени, поэтому ответ пришел «не востребованный уже на данный момент, но, тем не менее, актуальный на момент проведения проверки».

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