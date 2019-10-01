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В Тульском регионе сотрудник ДПС задержал уличного грабителя

В Туле наградили инспектора ДПС Илью Данилова. Полицейский, будучи в отпуске, задержал преступника.

Правоохранитель во время отдыха шел по улице и услышал подозрительный шум. Гражданка звала на помощь. Дело в том, что на нее осуществил нападение злоумышленник. Он забрал у потерпевшей кошелек. Сотрудник ДПС остановил грабителя и задержал его, контролировав до приезда оперативников.

Позднее было установлено, что закон нарушил 49-летний безработный и ранее судимый местный житель. Он желал легкой наживы и воспользовался моментом, сообщает MySlo.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

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