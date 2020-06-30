В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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В Тульской области по подозрению в убийстве 13-летней девочки задержан 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) было возбуждено после того, как пропала 13-летняя жительница посёлка Бородинский Киреевского района. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина им занимается Главное следственное управление Следственного комитета России.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Кроме того, суд решит вопрос о его заключении под стражу.

По данным СМИ, тело 13-летней девочки было найдено вечером 28 июня менее чем в километре от её дома.