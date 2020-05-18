В Туапсе мужчина убил брата из-за дочери

42-летний мужчина убил своего брата на территории Кубани. ЧП случилось 14 мая.
Мужчины жили в Тюменском. По словам фигуранта уголовного дела, он регулярно ругался с братом, потому что последний оскорблял дочь старшего брата. В роковой день мужчины поконфликтовали, когда младший брат снова обозвал дочку родственника.
Тогда обиженный мужчина схватил палку и стал бить ею брата. К вечеру, после избиения, потерпевший стал чувствовать себя гораздо хуже. В итоге он умер. Теперь старший брат погибшего будет осужден, сообщает Регион Онлайн.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram