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В Тольятти вокруг машины заасфальтировали дорогу

20 октября в Тольятти дорожники обложили асфальтом всю улицу в Автозаводском районе города. Однако небольшой кусок местности остался без благоустройства.

Дело в том, что припаркованная на улице Свердлова иномарка Mazda 3 не была убрана водителем с места, где проводился ремонт асфальтового покрытия. Тогда специалисты аккуратно заасфальтировали все вокруг седана.

Недовольные результатом местные жители заявляют, что всех предупреждали о работах на улице за пять дней до начала. При обсуждении инцидента в соцсетях появился хозяин иномарки. Он отметил, что отсутствовал в Тольятти и не знал, что на улице Свердлова ведется ремонт. Но не совсем ясно, почему дорожники не подвинули мешающий им автомобиль при помощи эвакуатора, сообщает Телекомпания Губерния.

Фото: «Тольятти паблик»

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